Милиционер получил за пытки условный срок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры уточнив, что судебным вердиктом подсудимому «назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и штрафом в размере 8,5 тыс. грн. На основании ст. 75 УК Украины экс-сотрудник милиции освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год».

Как отмечают в надзорном ведомстве, представитель прокуратуры Приморского района Одессы, который поддерживал государственное обвинение, просил суд назначить подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако суд согласился с мнением государственного обвинителя частично. Прокуратура области считает вынесенный судом приговор слишком мягким, в связи с чем внесена апелляция в Апелляционный суд Одесской области.

В облпрокуратуре напомнили, что в июле 2012 года милиционер в помещении райотдела милиции, пытаясь «выбить» признание в совершении преступления, нанес телесные повреждения гражданину, подозреваемому в совершении кражи в помещении дельфинария «Немо».

Прокуратурой Приморского района было возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска, согласно признакам ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 (превышение власти или служебных полномочий и заведомо незаконные задержание повод арест или содержание под стражей) УК Украины.

В ходе досудебного следствия также выдвинуто обвинение по ч. 1 ст.127 (истязание) УК Украины и направлено дело в суд для рассмотрения по сути.

Как сообщал УНИАН, группа милиционеров в июле 2012 года издевательствами и пытками довела задержанного в Ланжероновском отделении милиции Приморского РОВД Одессы до того, что он вспорол себе живот. После огласки этого факта четверо милиционеров были уволены из органов внутренних дел, еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности.