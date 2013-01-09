В Харькове «минировали» поезд Кисловодск-Москва: эвакуировали 600 пассажиров

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании поезда сообщением «Кисловодск-Москва» на Южном вокзале было эвакуировано около 600 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ в Харьковской области, анонимный звонок о заминировании пассажирского поезда поступил от неизвестного на телефон спецлинии «112» сегодня, 9 января, за 8 минут до прибытия пассажирского поезда, который по расписанию должен был прибыть на Южный вокзал в 15.21.

К Южному вокзалу прибыли сотрудники СБУ, милиции, взрывотехнической и кинологической служб. В ходе осмотра поезда было эвакуировано около 600 пассажиров. Правоохранители тщательным образом проверили вагоны, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

В течение часа сотрудники СБУ и МВД на транспорте установили личность звонившего по телефону. Им оказался 30-летний пассажир указанного поезда, гражданин другого государства. Злоумышленник признал свою вину и объяснил, что сделал анонимный звонок из собственного телефона из хулиганских побуждений.

Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН из других источников, ложное сообщение о заминировании поезда сделал гражданин России.

Органами МВД начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). За совершение такого преступления закон предусматривает среди других наказаний ограничение свободы сроком до 5 лет, сообщили в пресс-центре.