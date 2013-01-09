Причиной взрыва возле банка в Днепропетровске была граната

Причиной взрыва возле управления «Акта-банк» в центре Днепропетровска была граната.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Днепропетровского городского управления милиции Петр Чистяков.

«По предварительному заключению взрывотехнической службы тип взрывного устройства классифицирован, как граната», - сообщил П. Чистяков.

По его словам, в момент происшествия в здании находился только охранник банка. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на сбор информации и получения записей с камер видеонаблюдения.

П. Чистяков не сообщил других подробностей о личности злоумышленника и отрабатываемых версиях произошедшего.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Днепропетровского регионального управления «Акта-банка», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 53-А произошел взрыв неизвестного устройства, в результате взрыва поврежден стеклопакет в стеклянной пристройке банка.

По данному факту следственным отделом Бабушкинского райотдела Днепропетровского городского управления милиции открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).