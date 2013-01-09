В одном из банков Днепропетровска взорвалось неизвестное устройство

Об этом сообщает Главное управление МВД в Днепропетровской области на своем сайте.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 9 января, в 04.45 в дежурную часть Днепропетровского городского управления милиции по спецлинии «102» от старшего смены охраны ПАО «Акта-банк» поступило сообщение о том, что в результате взрыва неизвестного устройства поврежден один стеклопакет размером 2,0 на 1,5 м стеклянной пристройки Днепропетровского регионального управления «Акта-банка», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 53-А.

По данному факту следственным отделом Бабушкинского райотдела Днепропетровского городского управления милиции открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Тип взрывного устройства устанавливается.

Пострадавших нет.