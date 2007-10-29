DE PHAZZ даст пресс-конференцию

1 ноября 2007 г. в 10.00 в помещении Национального дворца «Украина» (ул. Б.Васильковская, 103) состоится пресс-конференцию с участием группы DE PHAZZ (Германия).

Пресс-конференция будет посвящена большому концертному туру группы по городам Украины с новой концертной программой DAYS OF TWANG. Увидеть и услышать своих любимцев можно будет 27 октября во Львове, 29 октября в Днепропетровске, 30 октября в Харькове, 4 ноября в Луганске, 5 ноября в Донецке, 7 ноября в Симферополе. В Киеве концерт состоится 1 ноября в 19:00 на сцене Международного Центра культуры и искусств (Октябрьский дворец). Генеральный партнер концерта - торговая марка «Medoff», официальный партнер проекта - «Еврокар».

В пресс-конференции принимают участие:

участники группы DE PHAZZ:

- Pit Baumgartner

- Barbara Lahr

- Karl Frierson

- Ralf Gustke

- Otto Engelhard

- Dorit и Bettina Donneberger

- представитель ТМ «Medoff»

- представитель «Еврокар»

- представитель концертного агентства Prеmium Sound.

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ АККРЕДИТАЦИЯ СМИ НА КОНЦЕРТ.

Дополнительная информация и аккредитация на пресс-конференцию у пресс-атташе, Юрия Гулевича по тел.: 067-4480535 или e-mail: yurik76@list.ru