«Борисполь» заявляет, что продолжит обслуживание рейсов «АэроСвита»

12:28, 09 января 2013
Общество
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Международный аэропорт «Борисполь» с 12 часов 9 января 2013 года не будет приостанавливать обслуживание рейсов авиакомпании «АэроСвит», так как авиаперевозчик на данный момент выполняет гарантийные обязательства по оплате полученных услуг.

«Борисполь» не будет приостанавливать обслуживание рейсов «АэроСвита»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, которым располагает УНИАН.

Аэропорт также сообщает, что в настоящее время «Борисполь» ведет переговоры с авиакомпанией «АэроСвит» о реструктуризации задолженности и схеме предоплаты на ближайшие дни.

«Со своей стороны, аэропорт «Борисполь» готов к обслуживанию всех рейсов национальных и международных авиаперевозчиков согласно суточному плана полетов. Напоминаем, что решение о задержке или отмене рейсов принимает авиакомпания. Именно авиакомпания предоставляет диспетчерам аэропорта информацию, которая впоследствии транслируется на информационном табло и на сайте аэропорта», - говорится в сообщении «Борисполя».

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.

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