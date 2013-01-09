«Борисполь» заявляет, что продолжит обслуживание рейсов «АэроСвита»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, которым располагает УНИАН.



Аэропорт также сообщает, что в настоящее время «Борисполь» ведет переговоры с авиакомпанией «АэроСвит» о реструктуризации задолженности и схеме предоплаты на ближайшие дни.

«Со своей стороны, аэропорт «Борисполь» готов к обслуживанию всех рейсов национальных и международных авиаперевозчиков согласно суточному плана полетов. Напоминаем, что решение о задержке или отмене рейсов принимает авиакомпания. Именно авиакомпания предоставляет диспетчерам аэропорта информацию, которая впоследствии транслируется на информационном табло и на сайте аэропорта», - говорится в сообщении «Борисполя».

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.