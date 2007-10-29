Состоится конференция “Общественное вещание: независимость, свобода слова и программное разнообразие”

31 октября состоится международная конференция “Общественное вещание: независимость, свобода слова и программное разнообразие”, инициированное Фондом Конрада Аденауэра, посольством Федеральной Республики Германия и Академией Украинской Прессы. Начало: 10.00 (отель «Национальный», ул. Липская, 5, 3-й этаж, конференц-зал). Телефон: 234 -52- 52, info@aup.com.ua.

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