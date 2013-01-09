Минэкологии займется измученной акулой в аквариуме ТРЦ

Об этом журналистам заявил министр экологии Олег Проскуряков.

"У нас еще нет официальных обращений. Я сам узнал об этом из интернета. Сейчас есть две стороны. Одна сторона утверждает, что акуле там как-то неудобно и некомфортно. Другая - руководство центра - уверяет, что условия там замечательные", - сказал Проскуряков.

"Мы уже дали поручение и подключим к этому вопросу общественную организацию "Чистая волна", - сообщил он. По словам министра, по результатам отчета "Чистой волны" министерство будетпринимать соответствующее решение, пишет Украинская правда.

Как известно, в СМИ появилось видео , на котором видно, что акула, которая содержится в аквариуме одного из ТРЦ, ранена. В связи с этим, украинские защитники животных заявили о намерении написать обращение в Минэкологии и другие организации, которые дали разрешение на содержание акулы в "ненадлежащих условиях" .

В самом центре заявили, что акула, которую демонстрируют посетителям, получила травмы во время транспортировки.