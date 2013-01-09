Эксперты: Каждый второй заключенный подросток снова попадет за решетку

Такой прогноз дают правозащитники и специалисты по детской и подростковой преступности, говорится в спецпроекте ТСН "Осторожно, дети".

Половина детей в колониях Украины отбывает наказание за кражи: мобильных телефонов, велосипедов, арматуры или продуктов. Наказание за такие преступления почти одинаковые для взрослых и подростков. Законодательство Украины в отношении детей жестоко не так сроками заключения, как отсутствием альтернативы, утверждают специалисты.

При этом вместо того, чтобы учитывать специфику подростковой психологии, система правосудия бросает проблемных подростков к насильникам и убийцам. Следовательно, тюрьма не делает юношей лучше, а наоборот - за колючей проволокой они приучаются к нормам жизни преступного мира, зарабатывают уголовный авторитет и перестают воспринимать арест и зону как катастрофическое наказание.

По подсчетам офиса Уполномоченного по правам ребенка Украины, половина детей, которые прошли украинскую тюрьму, совершают повторное преступление и возвращаются за решетку. Официальной статистики нет, потому что, как утверждают правозащитники, она сразу показала бы неэффективность наказания ребенка в подобных заведениях.

В Украине пока только собираются перевоспитывать малолетних воров и хулиганов без колючей проволоки. Для этого разрабатывается соответствующая законодательная база. Она должна не только максимально эффективно для общества наказать преступника, но и обезопасить его от повторного попадания под пагубное влияние окружения, которое могло подтолкнуть к первому преступлению.

Мировой опыт, отмечают эксперты, свидетельствует о пользе центров реабилитации и смене места жительства, в том числе с привлечением приемных семей, где согласны взять на перевоспитание проблемного ребенка.

Отмечается, что в новом Уголовном кодексе Украины внедрена специализация детского следователя и детского прокурора. Также пытаются создать отдельную правоохранительную структуру по профилактике преступлений и рецидивов у несовершеннолетних - так называемую ювенальную милицию.