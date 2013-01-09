Раскрыто убийство бизнесмена, не заплатившего проституткам в сауне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в ходе досудебного следствия было установлено, что житель Мариуполя при посещении сауны воспользовался услугами проституток.

Во время общения между клиентом и девушками возник конфликт. Последние предложили мужчине уладить конфликтную ситуацию с их работодательницей. В процессе телефонного разговора стороны договорились встретиться в офисе бизнесмена. Не застав несговорчивого клиента на месте, сутенерша и двое ее подельников отправились к нему домой. Представившись работниками милиции, они обманом выманили мужчину из дома и отвезли в лесопосадку, где потребовали у него 15 тыс. долларов США а, получив отказ, убили. Тело закопали и разошлись по домам. Однако сутенерша, не доверяя своим подельникам, рассказала о случившемся мужу и попросила помочь перезахоронить тело, что муж и сделал.

В результате следственно-оперативных мероприятий преступление было раскрыто, а все его фигуранты задержаны.

Приговором Ильичевского районного суда г. Мариуполя подсудимые были признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Сначала сутенерша приговорена к 5 годам лишения свободы, ее подельники – к 8 и 5, а муж – к 3 годам условно.

Но сторона обвинения не согласилась с мягкостью назначенного наказания и оспорила его в апелляционном порядке. Решением апелляционного суда подсудимым была изменена мера наказания на более суровую. Так, сутенерша за незаконное лишение человека свободы, вымогательство, втягивание в занятие проституцией приговорена к 10 годам лишении свободы, ее подельники – к 13 и 9 годам за умышленное убийство и вымогательство соответственно. Кроме того, муж сутенерши получил реальное наказание в виде 3 лет лишения свободы за сокрытие совершенного преступления.