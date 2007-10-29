Янукович разогнал Киевский институт экономики и финансов
12:05, 29 октября 2007Общество
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Распоряжение - на сайте Верховной Рады
Кабинет Министров Украины распоряжением № 910-р от 24 октября 2007 года ликвидировал Киевский институт экономики и финансов, который работал на базе Украинского государственного университета финансов и международной торговли.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.
В то же время студенты Киевского института экономики и финансов продолжат обучение в Украинском государственном университете финансов и международной торговли.
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