Янукович разогнал Киевский институт экономики и финансов

12:05, 29 октября 2007
Общество
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Распоряжение - на сайте Верховной Рады

Виктор ЯнуковичКабинет Министров Украины распоряжением № 910-р от 24 октября 2007 года ликвидировал Киевский институт экономики и финансов, который работал на базе Украинского государственного университета финансов и международной торговли.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В то же время студенты Киевского института экономики и финансов продолжат обучение в Украинском государственном университете финансов и международной торговли.

 

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