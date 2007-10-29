У мэра Киева Черновецкого родился внук

27 октября у Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО родился внук, которого назвали Иваном.

Как сообщает газета "Хрещатик" сегодня, Иван - третий ребенок в семье дочки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Кристины и ее мужа, сейчас депутата Киевсовета Вячеслава СУПРУНЕНКО.

Как рассказал изданию заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, двух старших детей Кристина и Вячеслав назвали в честь отца и матери Кристины - Леонид и Алина. А новорожденному мальчику дали имя Иван, в честь отца В.СУПРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО есть еще один внук, которого назвали в его честь - Леонидом. Мальчик родился 7 ноября 2006 г. у сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Степана (также депутата Киевсовета) и его жены Жанны.