В Киеве после реконструкции открыли улицу Жилянскую

В Киеве после реконструкции открыта улица Жилянская с односторонним движением транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась презентация обновленного участка: от ул. Старовокзальной к ул. Шота Руставели (2,4 км), где Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ торжественно открыл новую троллейбусную линию.

Теперь по отмеченной улице проложены маршруты троллейбусов №3 та №14. Также здесь будет двигаться 69-й автобус.

Параллельно с ул. Жилянской одностороннее движение открыто на ул. Саксаганского в обратном направлении. Предусмотрено, что такая организация движения даст возможность ликвидировать пробки и значительно улучшить движение транспорта.

Общая стоимость проведенных работ по обеим улицам составляет 49,5 млн. грн.. Что касается ул. Жилянской, то стоимость ее реконструкции - 18,7 млн. грн.. Работы выполнялись в период с июня 2006 года по октябрь 2007-го.

В результате проведенного капитального ремонта ул. Жилянской увеличено на 2 тыс. кв. м площадь проезжей части на участке от Старовокзальной к ул. Коминтерна за счет ликвидации трамвайных путей. Усилена конструкция дорожного покрытия путем накладки двухслойного асфальтобетонного покрытия с использованием армирующей сетки. При наложении верхнего слоя покрытия проезжей части использована щебенево-матическая асфальтобетонная смесь, что позволит предотвратить образование колейности, оползней и значительно продлить срок эксплуатации покрытия дороги. Дорожная разметка здесь нанесена с пластика.

Кроме того, на этой улице обновлена система внешнего освещения – железобетонные опоры заменены на металлические с учетом использования их под новую троллейбусные линию, также установлены светильники с использованием натриевых энергосохраняющих ламп. Всего на участке ул. Жилянской установлено 352 новых светильника.

В отдельных местах от реконструированной улицы предусмотрено парковку автомобилей на тротуарах путем понижения бортового камня. Также снижены бортовые камни проезжей части в местах пешеходных переходов для улучшения передвижения людей с ограниченными возможностями.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая перед собравшимися, отметил, что доволен проведенной работой. По его словам, внедрение одностороннего движения и улучшение качества дорог – является одним из многих запланированных «ударов» по столичным пробкам. Следующий, более мощный «удар» по пробкам на автодорогах города, по информации мэра столицы, будет сделан в ближайшие месяц-два, когда будут построены терминалы на въезде в Киев для крупногабаритного грузового транспорта.

«Первый мощный удар по заторам мы нанесем в ближайшие месяц-два, когда построим терминалы, и когда ни одной единицы грузового транспорта не будет на территории Киева в то время, когда люди едут на работу или с работы», - пообещал городской председатель столицы.