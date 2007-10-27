В Ивано-Франковске почтили освободителей Украины от фашистских захватчиков

По случаю 63-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков в Ивано-Франковске на Мемориальном кладбище состоялось возложение венков и цветов к памятнику героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, в церемонии приняли участие представители Ивано-Франковской облгосадминистрации, горсовета, областных организаций СПУ, КПУ, ветераны, военнослужащие.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память освободителей Украины. Возложение венков и цветов состоялось без партийной символики.

Ветераны поблагодарили коммунальщиков города, которые восстановили разрушенные плиты на Мемориальном кладбище.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября подростки похитили металлические плиты с надписями погибших воинов-освободителей и сдали их на металлолом.

Сейчас коммунальщики металлические плиты заменили на мраморные.