В ноябре жители Ривного могут остаться без тепла

Жители Ривного могут остаться без тепла уже в ноябре, если не рассчитаются с коммунальными предприятиями за предоставленные услуги, заявил вчера на сессии горсовета первый заместитель городского председателя Ривного Алексей ХМИЛЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ХМИЛЕЦКОГО, лимита газа в Ривном хватит только на октября, а для расчетов с газопоставщиками в ноябре на счетах коммунальных предприятий средств почти нет.

Поэтому на сессии горсовета было принято обращение к потребителям, в частности, жителям Ривного, с просьбой немедленно погасить задолженность за теплоснабжение.

Ранее на пресс-конференции руководители города сообщили, что для расчетов за текущее газоснабжение коммунальщики взяли в банках кредит на сумму почти 8 млн. грн., однако еще сохраняется долг с прошлых лет на сумму свыше 16 млн. грн. Поэтому руководители коммунальных предприятий отмечают, что в случае неуплаты задолженности за тепло его будут подавать в дома должников только при минусовой температуре воздуха на улице, и только для того, чтобы поддержать систему теплоснабжения в рабочем состоянии.