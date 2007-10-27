В рейтинге привлекательности для бизнеса Украина оказалась в хвосте

Украина оказалась на 70-ом месте в рейтинге привлекательности условий для ведения предпринимательской деятельности на 2008-2012 годы.

Как сообщает радио “Свобода”, всего в списке, составленном исследовательским отделом британского еженедельника Economist, 82 страны мира.

Хотя Украина поднялась на 5 мест по сравнению с рейтингом на 2003-2007 годы, она и в дальнейшем значительно отстает от бывших коммунистических стран Восточной Европы и стран Балтии. Ее опережают также Россия и Казахстан.

Наиболее привлекательной британские специалисты считают бизнес-среду в Дании, Финляндии и Сингапуре.

Оценивали преимущества и препятствия для ведения предпринимательской деятельности в каждой из стран. Это сделало возможным предоставление им общего рейтинга, а также рейтингов в десяти различных категориях. Были использованы, в частности, бизнес-обзоры и оценки специалистов и учтены около 90 показателей относительно условий для бизнеса.