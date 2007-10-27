НУ-НС восстановит все украинские символы на Говерле

Коалиция молодежи “Наша Украина – Народная Самооборона” в знак протеста против действий “Евразийского союза молодежи”, инициирует в воскресенье восхождение на Говерлу и призывает присоединиться к акции всю украинскую молодежь. Об этом сайту RAZOM сообщил лидер коалиции, председатель Молодежного Союза “Наша Украина” Степан БАРНА.

“В знак протеста против действий ЕСМ, который совершил надругательство над украинскими национальными символами, коалиция молодежи “Наша Украина – Народная Самооборона” инициирует восхождение на Говерлу и символично переименует Говерлу из пика Сталина в ее историческое название, - сообщил он. - Мы также развернем на Говерле самый большой государственный флаг Украины и примем участие в возобновлении исторических достопримечательностей”.

“Мы приглашаем присоединиться к акции молодежь всей Украины, в частности представителей “Союза молодежи регионов”, “Молодой Батькивщины” и “Ленинского комсомола”, - сказал С.БАРНА.

По его мнению, таким способом представители этих молодежных организаций смогут задекларировать, что стоят на государственнических позициях и протестуют против любых посягательств на украинские символы и на украинскую государственность.