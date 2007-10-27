В детсаду близ Ровенского полигона от взрывов оборвалась люстра

Несколько десятков жителей сел Малая Любаша и Борщовка Костопольского района Ровенской области пикетировали областной совет с требованием немедленно прекратить утилизацию избыточных боеприпасов на Ровенском полигоне, в результате чего разрушаются их дома.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пикетчиков, после небольшого затишья, эти взрывы снова возобновились с такой силой, что в домах окружающих сел вылетают оконные стекла, появляются трещины, а в одном из детсадов даже оборвалась большая люстра.

На этом полигоне военные решили утилизировать избыточные боеприпасы, в частности, устаревшие артиллерийские снаряды и мины, которые привозят сюда с воинских складов в Хмельницкой области. Подрывные работы под контролем командующего 13-м армейским корпусом генерал-лейтенанта Сергея ГОРОШНИКОВА выполняет закрытое акционерное общество «Трансимпэкс». По словам военных, работы по утилизации могут продолжаться несколько лет, а до конца 2007 года они должны уничтожить 520 тонн боеприпасов.

Это уже вторая акция протеста местных жителей против проведения утилизации. Летом 2007 года на место событий выезжала специальная комиссия облгосадминистрации, в результате чего с военными была достигнута договоренность, что одноразово для взрывов они будут закладывать заряды не в 600- килограммовом тротиловом эквиваленте, а в 100-килограммовом, что устроило обе стороны. Однако, по мнению жителей сел, в настоящее время военные не соблюдают эту договоренность.

Как сообщил на сессии Ровенского облсовета председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, он подписал распоряжение о срочном временном прекращении работ по утилизации боеприпасов до изучения ситуации специальной комиссией.