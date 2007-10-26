В Ровно открыт Французский учебно-исследовательский центр

В Ровенском государственном гуманитарном университете открыт Французский учебно-исследовательский центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗЬЯН и его атташе Серж БЕЛЛИНИ. Отмечалось, что новое сотрудничество поможет наладить тесные отношения между Украиной и Францией, а также глубже овладеть французским языком ровенским студентам. Посол Франции выразил убеждение, что французский язык достоин того, чтобы быть языком международных отношений. Именно поэтому представители Франции активно поддерживают его развитие не только в Украины, но и в других странах мира.

В то же время, в Ровенском городском управлении образования рассказали, что в школах областного центра работает лишь 17 учителей французского языка, и особенного спроса на них нет. Это объясняют тем, что современные школьники предпочитают английский язык, потому и учителей этого предмета намного больше - 312. В этом году на работу учителя французского языка устроились лишь 2 выпускника вузов.