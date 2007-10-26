Россия и ЕС договорились о взаимопонимании в вопросах наркотиков

Европейской центр мониторинга оборота наркотических веществ и Российская Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подписали сегодня в португальском городе Мафри Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Меморандум предусматривает обмен информацией и техническими экспертизами относительно нелегального использования и транспортировки наркотиков, развитие и улучшение общих индикаторов для оценки ситуации с использованием и транспортировкой наркотических веществ, участие экспертов одной стороны в заседаниях другой и наоборот, взаимный доступ к статистической информации и обмен результатами научных исследований, повышение квалификации персонала и обмен программами, планами и опытом.

Документ подписан в рамках саммита ЕС-Россия.