Водитель, который врезался в колонну курсантов, признал свою вину

Водитель ВАЗ-2108, который сегодня ночью возле с. Старичи Яворивского району Львовской области врезался в колонну курсантов, признал свою вину.

Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, колонна курсантов (109 человек) Сухопутных войск Национального университета „Львовская Политехника” возвращалась с Яворивского полигона к месту ночевки. На колонну наехал автомобиль ВАЗ-2108, которым управлял 25-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. В автомобиле, кроме водителя, было еще два человека.

На месте происшествия погибли лейтенант - командир взвода Львовского института Сухопутных войск и студент четвертого курса. Шестеро студентов травмированы, они госпитализированы в Новояворивскую городскую больницу.