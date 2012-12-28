У Азарова отчитываются, что в Украине проехать можно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, работники дорожных служб продолжают работать над улучшением состояния проезда автодорогами: на автомобильных дорогах общего пользования задействовано 1903 единицы техники и 2966 рабочих.

Кроме того, в отношении функционирования морского комплекса пресс-служба Мининфраструктуры сообщает, что в Мариупольском порту продолжается ледовая кампания. На рейде порта находятся два суда, ожидает проводки одно судно.

В Николаевском и Херсонском портах также продолжаются ледовые кампании. Проводка судов осуществляется в составе караванов с помощью ледокольных буксиров.

Остальные порты работают в обычном режиме.