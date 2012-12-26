В Житомирской области из снежных заносов вытянули три рейсовых автобуса
13:47, 26 декабря 2012Общество
2056 0
В Житомирской области спасатели за прошедшие сутки вытянули из снежных заносов три рейсовых автобуса.
В снеговую ловушку попали 50 человек
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в частности утром вблизи села Горопаи Любарского района из снежного заноса отбуксирован рейсовый автобус ПАЗ, в котором ехали 12 пассажиров.
В городе Коростышев по улицы Карла Маркса, 43, спасатели достали из снежного заноса рейсовый автобус ЛАЗ с 30-ю пассажирами.
По теме: В Хмельницкой области неделю не могут расчистить дорогу к 12 селам
Кроме того, в поселке Народичи Народичского района из снежного заноса спасен рейсовый автобус "Эталон", в котором находилось 7 людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter