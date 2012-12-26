В Житомирской области из снежных заносов вытянули три рейсовых автобуса

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в частности утром вблизи села Горопаи Любарского района из снежного заноса отбуксирован рейсовый автобус ПАЗ, в котором ехали 12 пассажиров.

В городе Коростышев по улицы Карла Маркса, 43, спасатели достали из снежного заноса рейсовый автобус ЛАЗ с 30-ю пассажирами.

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Кроме того, в поселке Народичи Народичского района из снежного заноса спасен рейсовый автобус "Эталон", в котором находилось 7 людей.