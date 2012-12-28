Эксперт: Украина - единственное государство, не преодолевшее кризис

Провал в украинской экономике некорректно объяснять сложностями мировой экономической конъюнктуры, поскольку Украина является по существу единственной страной мира, которая не вернулась на уровень 2007 года.

Об этом в эксклюзивном комментарии ZN.UA заявил экс-советник президента по вопросам макроэкономики (1994-2005), экс-председатель совета НБУ (2000-2005) Анатолий Гальчинский.

Эксперт напомнил, что по данным МВФ, в третьем квартале текущего года в США ВВП вырос на 2,5%, Китае - на 7,4%, России и Турции - на 2,9%, Польше - на 1,4%, а в Украине сократился на 1,3%. В странах еврозоны ВВП уменьшился на 0,6%. В этот же период промышленное производство Украины сократилось на 4,2%.

«Украина является, по сути, единственной страной мира, которая до сих пор не преодолела последствия падения экономики во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Мы так и не вышли на показатель 2007 года - танцевать необходимо от этого», - отметил Гальчинский.

«У нас есть все необходимое для того, чтобы интенсивно наращивать ВВП за счет развития внутреннего рынка. А что в реальности? Отрасль строительства, а это основа развития внутреннего рынка, оказалась наиболее уязвимой в экономике. Падение объемов строительства наиболее значительное. И это при условии "господских" бюджетных ассигнований строительства объектов Евро-2012, где действовал не только принцип «сколько мы можем», но и «сколько вам нужно», - подчеркнул он.