В Кременчуге отметили 119-ю годовщину Нестора Махно

В Кременчуге Полтавской области отметили 119-ю годовщину со дня рождения лидера анархистского движения в годы Гражданской войны Нестора Махно.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества прошли у памятного знака, который год назад самостоятельно установил майор-десантник в отставке Валентин ПРИЩЕПА.

"Нестор Махно - неординарный человек. Может, ему не хватило знаний в борьбе за независимость Украины, но в то время, когда еще планировали обнародовать декреты о земле, Нестор Махно уже раздавал ее крестьянам. Он был сторонником всех народов", - сказал во время возложения цветов к памятному знаку В.ПРИЩЕПА.

В торжествах приняли участие представители "Просвиты", казацких формирований и других общественных организации.