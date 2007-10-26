Черномырдин считает вандализм на Говерле неловкой шуткой

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает поспешной реакцию Службы безопасности Украины на антиукраинскую акцию Евразийского союза молодежи на горе Говерла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Они (СБУ – УНИАН) вначале разобрались, было или не было, и что было, прежде чем дать мгновенную оценку. Я осуждаю такие явления, но они должны быть достоверные», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Ссылаясь на заявления руководителей Евразийского союза молодежи, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что российское отделение организации не имеет никакого отношения к произошедшему на Говерле. По его словам, это сделали члены украинского отделения ЕСМ.

В то же время посол склонен считать акцию на горе Говерла неловкой шуткой. «Не много ли шуму наделали ребята? По-моему они пошутили неловко. Сфабриковать это все на фотографии, обнародовать, а на самом деле - не пилили, не ломали и не крошили», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

В то же время он подчеркнул, что негативно относится к подобным явлениям.

«Это плохо, кто бы ни сделал - из Украины или России», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе на территории Украины и переименовании вершины на пик Сталина.

20 октября и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, которые совершили надругательство над государственной символикой Украины на горе Говерла. По его словам, это трое молодых людей – «Леонид САВИН (1974 г.р.) гражданин Украины, который с марта этого года постоянно проживает в Москве и является одним из ведущих активистов указанной структуры, ответственным за функционирование веб-сайта ЕСМ. Второй - Александр БОВДУНОВ (1986 г.р.), гражданин России, и третий - Валерий МАНТРОВ (1988 г.р.)».

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ получены материалы, которые свидетельствуют, что «этим позорным поступком координировали с территории России» руководители ЕСМ Павел ЗАРИФУЛЛИН и Александр ДУГИН, которым с июня прошлого года на 5 лет запрещен въезд в Украину.

Милиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами Украины, установленными на Говерле.

22 октября в Евразийском союзе молодежи заявили, что государственные символы Украины на Говерле осквернили не россияне, а «этнические украинцы».