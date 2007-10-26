Черномырдин намекает: пока есть Россия, Украине в НАТО делать нечего

Чрезвычайный и Полномычный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что если Украина вступит в НАТО, отношение к ней России изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня в ходе прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Наше отношение не может не измениться, если Украина вступит в НАТО. Это естественно. Мы очень сильно интегрированы, в том числе и в чувствительных отраслях», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Посол еще раз заявил, что Россия выступает против вступления Украины в НАТО. «Что, Украине кто-то угрожает, на Украину кто-то нападает, для Украины есть какая-то угроза с какой-то стороны? Что за этим стоит?», - спросил он.

По мнению В.ЧЕРНОМЫРДИНА, если Украина хочет сотрудничать в таких сферах как борьба с терроризмом и наркотрафиками, то такое сотрудничество можно осуществлять и на межгосударственном уровне.

При этом посол отметил, что НАТО является военным блоком, оснащенным ядерным оружием.

«Что за этим стоит? Кто-нибудь объяснил своим людям, что такое НАТО и для чего нужно Украине?», - отметил В.ЧЕРНОМЫРДИН. По его словам, он сам лично, находясь в Украине, нигде об этом не слышал и не читал.

«Неужели Украину не настораживает, что Конгресс США выделил определенные суммы, чтобы помочь Украине вступить в НАТО? А украинцев спросили?», - сказал посол РФ, добавив: «Разве это этично, что за такой народ, такую страну решает кто-то за океаном?». «По большей части это оскорбительно», - считает В.ЧЕРНОМЫРДИН.

В то же время он отметил, что если Украине будет кто-либо угрожать, то Россия выступит на ее защиту. «А если Украине кто-то когда-то и будет угрожать, я думаю, первая встанет рядом Россия и не будет ждать никого и советоваться ни с кем не будет», - добавил посол РФ.

В то же время В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что вопрос о вступлении в НАТО является внутренним делом Украины. «Это дело каждого суверенного государства, но каждое государство должно подумать, что рядом есть соседи и как это может отразиться», - сказал он.