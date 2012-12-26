Эксперт: Украинцы бедны не потому, что глупые, а из-за коррупции

Мы бедны не потому, что глупые, а потому, что коррумпированные. Такое мнение в эфире телеканала ТВi озвучил директор Института публичной политики Виктор Чумак, пишет Gazeta.ua.

Эксперт, в частности, убежден, что единственная причина всех проблем в Украине - это коррупция. "Коррупция - это единственная причина всех проблем в стране. Коррупция - это причина плохого ЖКХ, плохого образования, медицины", - отметил Чумак.

Кроме того, по его словам, из-за коррупции испортились милиция и бизнес. "Это причина проблем в правоохранительной сфере, в экономике", - отметил директор института.

По его мнению, украинцы бедны не потому, что глупы. "Мы бедные потому, что коррумпированные. И никак не наоборот", - пояснил Чумак.

Напомним, согласно нынешним результатом индекса восприятия коррупции Украина занимает 144 место из 176 стран, охваченных исследованием, проведенного Transparency International.

Так, Украина набрала лишь 26 баллов из 100 возможных. Чем ниже балл, тем ближе страна находится к коррупционной пропасти.

26 баллов также получили Сирия, Папуа-Новая Гвинея, Конго, Эритрея. Лучшая ситуация, то есть 27 баллов имеют Кения, Пакистан и Нигерия. В России - 28 баллов. Наилучшая ситуация - 90 баллов в Дании, Финляндии и в Новой Зеландии. Наихудшая ситуация в Сомали, которая получила лишь 8 баллов.