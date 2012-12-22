Тягнибок намерен пристально «мониторить» действия власти

«Лишь общие усилия общества, медиа, депутатов Верховной Рады Украины и местных советов позволят привести действующую власть в сознание, заставят отвечать про использование государственных средств и исполнение чиновниками полномочий, возложенных на них налогоплательщиками», - отметил лидер «Свободы».

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии ZN.UA.

По словам О.Тягнибока, первым шагом его политической силы должно быть опубликование всех известных фактов коррупции со стороны чиновников.

Кроме того, отметил он, «Свобода» рассмотрит возможность участия в заседаниях правительства и адекватного реагирования на антиконституционные, антигосударственные решения руководителей исполнительной власти.