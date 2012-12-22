Тягнибок намерен пристально «мониторить» действия власти
14:34, 22 декабря 2012Политика
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Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок собирается проводить мониторинг действий власти, заставив чиновников отчитываться об использовании госсредств и борясь с коррупцией.
Тягнибок хочет «привести действующую власть в чувство», заставив ее отчитываться
«Лишь общие усилия общества, медиа, депутатов Верховной Рады Украины и местных советов позволят привести действующую власть в сознание, заставят отвечать про использование государственных средств и исполнение чиновниками полномочий, возложенных на них налогоплательщиками», - отметил лидер «Свободы».
Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии ZN.UA.
По словам О.Тягнибока, первым шагом его политической силы должно быть опубликование всех известных фактов коррупции со стороны чиновников.
Кроме того, отметил он, «Свобода» рассмотрит возможность участия в заседаниях правительства и адекватного реагирования на антиконституционные, антигосударственные решения руководителей исполнительной власти.
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