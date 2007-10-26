«Восьмерка» врезалась в колонну курсантов: двое погибших, четверо раненых

Во Львовской области вблизи Яворивского военного полигона водитель «восьмерки» врезался в колонну курсантов.

Погибли двое юношей, еще четверо травмированы, сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области.

Чрезвычайное происшествие произошло вчера в 23.40 в селе Старычи Яворивского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 на большой скорости совершил наезд на колонну курсантов Львовского университета сухопутных войск, которые возвращались с тренировки, проходившей на Яворивском военном полигоне, на учебно-тренировочную базу, которая находится недалеко от полигона, в селе Старычи.

По сообщению областного управления милиции, «восьмерка», за рулем которой находился 25-летний житель Львовской области, буквально протаранила колонну курсантов. Под колесами автомобиля погибли двое юношей. Еще четверо тяжело травмированы и госпитализированы.

В настоящее время проводится расследование, проверяется, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.