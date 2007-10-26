В Тернополе из-за холода в помещениях студенты вуза отказались ходить на пары

В Тернополе из-за холода в помещениях студенты Института экономики и предпринимательства отказались ходить на занятия.

Как передает корреспондент УНИАН, студенты написали соответствующие заявления в ректорат института.

Вуз остался без теплоснабжения, поскольку ведомственная котельная открытого акционерного общества “Текстерно”, которая должна подавать тепло в помещение вуза, не начала отопительный сезон. Председатель правления ОАО “Текстерно” Екатерина АЛЕКСАНДРОВА объяснила, что предприятие не имеет необходимых для ремонта котельной 700 тыс. грн. Недавно городской и областной совет освободили предприятие от уплаты земельного налога, однако благодаря этому ОАО сэкономит только 70 тыс. грн.

“Мы стали заложниками ситуации. Если бы нас предупредили раньше, то мы бы построили свою котельную. А так мы средства направили на достройку третьего этажа вуза”, — заявила корреспонденту УНИАН ректор вуза Ольга БИЛОУС. По словам О.БИЛОУС, в понедельник она планирует встретиться с мэром Тернополя Романом ЗАСТАВНЫМ, чтобы решить эту ситуацию. Сейчас в кабинетах вуза холодно, обогревают, по словам О.БИЛОУС, только две аудитории для заочников. Также на занятия ходят студенты факультета “Политология”.

По словам ректора, остальные студенты перестали ходить на занятия в конце прошлой недели, когда похолодало. Сначала занятия пытались проводить в аудиториях, которые находятся на солнечной стороне, где было немного теплее, однако потом стало холодно и там, и студенты перестали ходить на занятия.

Ректор не может ответить, когда возобновится учебный процесс в вузе. “Надеюсь, что скоро. Я уже говорила с заместителем председателя обладминистрации, а в понедельник еще приедет мэр, и я думаю власти таки найдут выход из ситуации, чтобы котельная заработала”, — сказала О.БИЛОУС. Она отметила, что кроме Института экономики и предпринимательства, не отапливается еще около 30 домов, которые должны обеспечивать теплом котельные ОАО “Текстерно”.