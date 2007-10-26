Укртатнафта девять месяцев завершила с убытком 127,1 млн. грн.

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), январь-сентябрь т.г. завершила с чистым убытком 127,12 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2006 года чистая прибыль составляла 147,991 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Укртатнафта» увеличила чистый доход на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 10 млрд. 858,570 млн. грн., а также увеличила валовый доход (выручку) от реализации на 4,5% – до 13 млрд. 289,979 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне «Укртатнафта» сократила чистую прибыль на 51,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 12,605 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».

В 2006 году «Укртатнафта» сократила чистую прибыль на 82,57%, или на 96,788 млн. грн., по сравнению с 2005 годом, до 20,432 млн. грн.