Черновецкий дал крышу Генпрокуратуре

Киевский городской совет постановил, что 10% общей площади в 9 новых жилых домах в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах столицы, которые передаются инвестором Главному управлению жилищного обеспечения КГГА, будут предоставлены работникам Генеральной прокуратуры Украины, которые находятся на квартирном учете в районных госадминистрациях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на пленарном заседании сессии 25 октября. Подготовленный Постоянной комиссией Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития и поданный на утверждение проект решения поддержали 67 депутатов, трое проголосовали против.

Согласно решению, Генпрокуратуре переданы квартиры в домах по адресам: в Голосеевском районе - улица Горького (Антоновича), 74-78; на пересечении улиц Ильи Эренбурга и Жилянской; на пересечении ул. Антоновича и Валадимиро-Лыбидской; в Печерском районе – на бульваре Дружбы народов, 14-16; в переулке Лабораторном, 7; переулок Виноградный, 4; на улице Киквидзе, 20-22; в Шевченковском районе – на пересечении улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского; на улице Студенческой, 2.

В документе отмечается, что решение подготовлено в связи с обращением Генпрокуратуры от 11 июня этого года.

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Владимир ПРИСЯЖНЮК (фракция «Наша Украина») заметил, что все вышеупомянутые площади для осуществления строительств были выделены депутатами Киевсовета разных созывов специально для обеспечения жильем работников прокуратур разных уровней. Учитывая то, что собственных средств для строительства у прокуратур нет, они привлекали инвесторов. Согласно решению, Киевсовет освобождает этих инвесторов от 10% отчислений городу в интересах Генпрокуратуры. Он напомнил также о законе Украины о прокуратуре, в соответствии с которым местные органы власти обязаны обеспечивать жильем работников прокуратуры, которые находятся в очереди на его получение. Причем, подчеркнул В.ПРИСЯЖНЮК, речь идет о льготном обеспечении жильем, а именно внеочередном. Он также сказал, что аналогичные решения Киевсовет неоднократно принимал и по выделению квартир сотрудникам СБУ, судов, МВД и других ведомств, которые имеют такие же льготы.

В свою очередь, представитель фракции Блока Виталия Кличко Владимир БОНДАРЕНКО отметил, что считает необходимым отменить практику отвода земельных участков Генпрокуратуре, поскольку, по его словам, в столичных подразделениях этого ведомства небольшие очереди на получение жилья, в то же время они получают большое количество земельных участков, в результате чего участки «передаются так называемым бизнес-инвесторам». «Это является фактически коммерческой деятельностью, - уверен В.БОНДАРЕНКО. – Нам нужно давать квартиры прокурорским сотрудникам, а не землю в Киеве, которой они потом дальше распоряжаются по своему усмотрению».

Комментируя сегодняшнее решение, он выразил уверенность, что стоило бы продать эти дорогие квартир в престижных районах и купить на вырученные средства дешевле квартиры, но при этом их было в 2-3 раза больше, что способствовало бы продвижению очереди.

В решении не указывается общая площадь жилья, которая передана сотрудникам Генпрокуратуры, а также нет данных о квартирных очередях в районах и по городу в целом по отмеченной категории льготников. В то же время, согласно информации В.ПРИСЯЖНЮКА, в частности в Печерском районе города на получение жилья в очереди стоит 13 работников прокуратуры, в основном это молодые специалисты.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 октября, накануне пленарного заседания сессии Киевсовета председатель фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА и депутат этой фракции Юрий ДМИТРУК выразили убеждение, что решение о передаче жилья Генеральной прокуратуре Украины, которое планировалось принять на заседании сессии, может быть расплатой за нереагирование на незаконные земельные решения от 1 октября.

В свою очередь, заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что решение Киевсовета о передаче Генпрокуратуре жилья можно толковать как взятку столичных властей этому ведомству.