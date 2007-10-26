Ющенко поехал на Черниговщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Черниговскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, цель поездки – ознакомление с положением дел в регионе, в частности с ситуацией вокруг развития Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица».

Планируется, что в пгт Батурин В.ЮЩЕНКО проведет совещание, на котором будут обсуждаться планы ремонтно-реставрационных работ на объектах заповедника на 2008 год и пакет проблемных вопросов, которые возникают во время реставрации исторических памятников.

Глава государства также осмотрит обновленную экспозицию музея «Дом Генерального судьи Василия Кочубея» и положит цветы к Памятному кресту жертвам Батуринской трагедии 1708 года.

В Черниговской области Президент ознакомится с ходом реконструкции участка автодороги Кипти-Вертиевка-Бачевск.