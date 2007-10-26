Смена власти в Польше может нарушить планы Таруты

Ожидаемая смена власти в Польше может задержать покупку Гданской верфи украинской корпорацией Индустриальный союз Донбасса. Как передает Немецкая волна , члены партии „Гражданская платформа”, которая победила на парламентских выборах, говорят о необходимости дополнительного контроля приватизации верфи.

Гданским судоремонтным заводом руководят представители правящей партии «Право и Справедливость», которая проиграла парламентские выборы. Оппоненты из «Гражданской платформы» заявили о намерении присмотреться к деятельности руководителей Обществ Госимущества, особенно тех, кто активно занимался политикой. Хотя представитель «Платформы» Тадеуш Азевич убеждает, что приватизация верфи – это необходимость, и что ей ничего не угрожает. Обозреватель Катажина Капчиньска из газеты „Puls Biznesu" считает, что «задержать этот процесс уже не возможно. Это было бы наихудшее решение, которое можно было бы избрать». Между тем Константин Литвинов – председатель польского подразделения украинской корпорации ИСД, отмечает, что задержка «даже на минуту» приватизационного процесса задержит вхождение украинского инвестора в верфь на несколько месяцев. В понедельник профсоюзы верфи намереваются провести в Гданске акцию протеста в поддержку приватизации.