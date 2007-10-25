НСНУ: памятник Екатерине II - оскорбление памяти тысяч замученных патриотов

“Народный Союз Наша Украина» решительно осуждает намерение городских властей Одессы открыть 27 октября памятник российской императрице Екатерине ІІ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении НСНУ.

По словам авторов заявления, “открытие такого памятника, да еще и устраивание по этому поводу праздника, является надругательством над памятью тысяч замученных Екатериной украинских патриотов и вызовом всему украинскому народу”.

Как утверждают в НСНУ, однозначно негативную оценку роли Екатерины ІІ в истории Украины дают все профессиональные историки. “Украинский народ сложил множество песен о «вражеской матери», которая «разбила Сечь, разрушила». Эту оценку прекрасно обобщил Тарас Шевченко в многочисленных поэтических строках своего «Кобзаря», говорится в заявлении.

“Именно по приказу Екатерины была разрушена Запорожская Сечь, ликвидировано демократическое устройство Украины, закрепощены украинские крестьяне, уничтожено украинское образование. Тысячи украинцев были замучены, а еще больше - заключены, засланы в Сибирь и на Север”, - подчеркивают в НСНУ.

У “нашеукраинцев” вызывает удивление “упрямство, с которым одесские власти, перед этим очистив центр Одессы от монументов Ленину и коммунистическим палачам Украины, пытаются, вместо этого, поставить памятники другим поработителям”.

“Попытки задним числом переименовать памятник Екатерине, установленный столетие назад в знак утверждения чужеземного господства, в памятник «основателям города» не выдерживают критики. Это город основан при правлении Великого князя литовского и руського Витовта и вспоминается в документах от 1415 года, а российская императрица только дала ему новое название. Такие переименовывания в нашей истории очень распространены, но никому не придет в голову считать переименование любого города его основанием”, - подчеркивают авторы заявления.

По их словам, Одесса вскоре отпразднует свое 600-летие и “попытки почти втрое уменьшить возраст города являются прямой фальсификацией истории в угоду прежней метрополии”.

«Наша Украина» решительно осуждает действия Одесских городских властей, направленные на установление в городе памятника Екатерине ІІ, и предупреждает, что попытки открыть этот памятник приведут только к гражданскому противостоянию.

НСНУ призывает все демократические силы и все государственные институты “дать оценку провокационным действиям Одесских городских властей и не допустить, чтобы на украинской земле стояли памятники ее поработителям”.