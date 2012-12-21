Архитектурный облик Киева нужно формировать с учетом мнения киевлян – эксперт

Об этом заявила ведущий инженер Института «Киевгенплан» АК «Киевпроект» Татьяна Шандрук в интервью УНИАН.

«Протесты, которые сопровождают незаконное строительство на фундаменте Десятинной церкви, или конфликт вокруг Гостиного двора – все это свидетельствует о том, что, вопреки распространенному мнению, власть недостаточно заботится о сохранении исторических ценностей Украины. Исторический облик города за последние десятилетия, особенно в последние годы кардинально меняется и не в лучшую сторону. Ни в одной европейской столице не разрушают старые здания, чтобы на их месте построить кичевые коммерческие проекты», - отметила Шандрук.

«Разрушение исторических зданий, с их особой эстетикой, которую современные архитекторы лишь пытаются имитировать, уже стало настоящим наказанием для города. Остановить это можно только с введением практики широкого, открытого общественного обсуждения строительства в исторической зоне Киева и жесткого государственного контроля», - заявила Шандрук.

Шандрук упомянула строительство на месте бывшей швейной фабрики «Юность» как пример вовлечения общественности в обсуждение строительства.

Напомним, в апреле 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» (входит в группу СКМ Рината Ахметова), владеющая зданием «Юности» возле Андреевского спуска, начала его демонтаж. Резонанс этих действий привел к тому, что собственник вскоре объявил о создании общественной палаты, которая примет решение о внешнем виде нового здания и его функциях. Предполагается, что на месте фабрики появится культурное пространство.

«Здание «Юности», построенное в 70-х годах ХХ века, не имело архитектурной и исторической ценности, как разрушенный особняк в Десятинном переулке. Однако это первый случай, когда застройщик изменил свои планы с учетом общественного мнения. Он привлек общественные и экспертные организации к обсуждению того, что можно здесь построить и чего нельзя, какой вид должен иметь этот проект с точки зрения сохранения исторического облика Подола. Эта практика должна стать обязательной для любого здания, которое возводится в столь чувствительной зоне, как исторический центр Киева», - отметила Шандрук.