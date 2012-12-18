Пожар на «Караваевых дачах» потушили

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве.

По данным пресс-службы столичного управления, около 15.00 поступило сообщение о загорании на втором этаже одного из павильонов. Пожарные подразделения, прибывшие на место, в начале 17.00 ликвидировали пламя, которое распространилось на площади около 100 кв. м. В результате пожара жертв и пострадавших нет, причины загорания и сумма убытков устанавливаются.