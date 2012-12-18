В КГГА поддержали идею провести городской референдум

Как сказал народный депутат, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, предлагается провести такой референдум одновременно с местными выборами в столице, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии по вопросам культуры и туризма.

А.Бригинец отметил, что вопрос определения гимна Киева уже более двух лет «висит в воздухе». Он напомнил, что несколько лет назад был объявлен соответствующий конкурс, в котором не был определен победитель.

Поэтому А.Бригинец предложил определиться по этому вопросу во время проведения выборов в органы местного самоуправления с помощью референдума.

На референдум предлагается вынести две песни о Киеве, которые были определены конкурсной комиссией как наилучшие: “Як тебе не любити, Києве мій” на слова Дмитрия Луценко и музыку Игоря Шамо и “Київський вальс” на стихи Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды.