Жигули ”подрезали” трамвай, трамвай сошёл с рельс

В Житомире трамвай сошел с рельс. Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Житомирской области, происшествие случилось в девять утра на пересечении улиц Московской и Котовского. Автомобиль "жигули" подрезал совершавший поворот трамвай. Чтобы избежать столкновения, женщина-водитель трамвая среагировала своевременно, резко затормозив. Однако одно колесо вагона соскочило с направляющих.

Пассажиры не пострадали, сообщили в ГАИ.

Водитель "жигулей" скрылся, а трамвай еще долго стоял на перекрестке, перекрыв движение транспорта, пока сошедшее с рельса колесо удалось поставить на место.