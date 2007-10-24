Суд готов перейти к дебатам в деле ”Политсилы против ЦИК”
20:46, 24 октября 2007Общество
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Прямо с утра и начать
Сегодня вечером Высший административный суд Украины завершил исследование доказательств и обстоятельств дела по иску пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии и завтра перейдет к дебатам сторон.
Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания суд, в частности, исследовал и рассмотрел 225 протоколов, составленных окружными избирательными комиссиями по результатам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября.
Следующее судебное заседание начнется завтра, 25 октября, в 10.00.
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