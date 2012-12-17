В травмпункты за выходные обратились более 300 киевлян

Госпитализированы 70 взрослых и 2 ребенка, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление здравоохранения.

Кроме того, за минувшие выходные в столице было зафиксировано три случая обморожения и один – переохлаждения. Все пострадавшие (бездомные) госпитализированы.