Ющенко уменьшил количество заместителей главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уменьшил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины с восьми до семи.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

“Внести в Указ Президента Украины от 23 мая 2005 года № 841 «О количестве заместителей Председателя Службы безопасности Украины» (с изменениями, внесенными указами Президента Украины от 26 июля 2006 года № 647, от 15 ноября 2006 года № 968, от 16 апреля 2007 года № 305, от 12 мая 2007 года № 398 и от 20 июня 2007 года № 543) изменение, заменив слова «восьми заместителей» словами «семи заместителей», – говорится в документе.