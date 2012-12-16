В Ривненской области из снежных заносов откопали 12 автобусов с пассажирами

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на протяжении 15 декабря сложные погодные условия наблюдались на территории почти всей области. К мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий привлекались 60 спасателей, а также 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Так, в частности на автодороге Боровое - Рокитное, на расстоянии трех километров от села Кисоричи Рокитновского района бойцы службы спасения оказали помощь по буксировке из снежного заноса двух легковых автомобилей, которые создали затор и препятствовали движению других автотранспортных средств, в одном из которых находилась роженица, которая родила в салоне автомобиля. После освобождения проезжей части в сопровождении автомобиля скорой медицинской помощи мама и новорожденный малыш были доставлены в Рокитновскую центральную районную больницу.

Во всех подразделениях МЧС области созданы резервные оперативные группы.

Ввиду резкого ухудшения метеоусловий, Территориальное управление МЧС Украины в Ривненской области советует всем водителям транспортных средств по возможности воздержаться от поездок в условиях заснеженности дорог и гололедицы.