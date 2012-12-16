На трассе Киев-Чоп образовался 15-километровый затор

Об этом сообщила УНИАН старший инспектор Управления ГАИ во Львовской области Галина Лемишко.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на автотрассе «Киев-Чоп» между городами Буск и Броды с ночи образовались достаточно большие снежные заносы, которые препятствуют движению транспортных средств. Госавтоинспекция предупреждает: движение на этом участке дороги временно невозможно», - отметила Г.Лемишко.

Также она сообщила, что на отрезке трассы между селами Иосиповка и Суходолы Бускского района на данное время в 15-километровом заторе стоят автомобили.

«На месте автозаторов работают сотрудники ГАИ, МЧС, автодорожных служб», - отметила Г.Лемишко.

По ее словам, количество автомобилей, которые на данное время на разных участках попали в снежный плен на международной автотрассе «Киев–Чоп» во Львовской области, «в настоящее время назвать невозможно».

«На отрезке трассы между городами Буск и Броды ГАИ временно ввело ограничение на въезд грузового и пассажирского транспорта», - сообщила Г.Лемишко.

Как сообщили УНИАН в МЧС во Львовской области, осложнение движения транспорта наблюдается практически на всех автодорогах области, местами из-за снежных заносов образуются автомобильные заторы. На места выезжает специальная техника, однако сильный снегопад, которые на данное время наблюдается в области, затрудняет расчистку дорог.

В свою очередь, во Львовском городском совете корреспонденту УНИАН сообщили, что «в результате ухудшения погодных условий в городе осложнено движение».

«Сегодня во Львове наблюдается значительное ухудшение погодных условий. В связи с сильным гололедом на дорогах затруднено движение транспорта. Львовский городской совет обращается с просьбой к водителям частных автомобилей ограничить заезд транспорта в центральную часть города во избежание образования заторов. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций мэрии просит жителей и гостей города быть осторожными на скользких тротуарах, у домов, где возможно падение сосулек. При таких погодных условиях возможен затрудненный проезд машин скорой помощи, поэтому всех участников дорожного движения просят соблюдать правила дорожного движения и предоставлять проезд машинам специального назначения, в частности, машинам скорой помощи», - отмечается в сообщении Львовского городского совета.