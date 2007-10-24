Юхновский просит Ющенко помочь рассекретить архивы КГБ

Украинский институт национальной памяти просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обратиться к российской стороне с инициативой “рассекретить архивы КГБ времен Второй мировой войны, в частности в части, где речь идет о деятельности ОУН-УПА и псевдобандеровских групп НКВД”.

Об этом говорится в заявлении Института, переданном агентству УНИАН.

По словам авторов заявления, “российские и украинские историки на основании неопровержимых исторических фактов должны, в конечном итоге, поставить окончательные точки в этой проблеме”. Украинский институт национальной памяти считает целесообразным обнародование конкретных имен, фактов и свидетельств, связанных с этими событиями.

В заявлении также речь идет о необходимости принятия Верховной Радой Закона Украины "Об украинском освободительном движении 20-50-х годов ХХ века, статусе и социальной защите его участников". Авторы заявления выступают за необходимость предусмотреть в законе уголовную ответственность за оскорбление воинов-повстанцев.

Также Украинский институт национальной памяти предлагает создавать государственные просветительские программы, которые “донесут до широкой украинской и мировой общественности правду об истории создания и деятельности УПА”, и они должны финансироваться правительством Украины.

В заявлении содержится и обращение к руководителям отечественных СМИ с просьбой “прекратить практику профессионального невежества, когда с помощью политиков-неудачников, никому неизвестных экспертов и скомпрометированных научных работников отдельные журналисты, возможно, сами того не осознавая, в молодецком запале поиска средств оживления программ подкармливают состояние нетерпимости в обществе, негативные стереотипы этнического, идеологического и культурного противостояния”.

Кроме того, Украинский институт национальной памяти считает, что должен быть объявлен конкурс сценариев для создания многосерийного телевизионного фильма о событиях в Западной Украине периода 1939-1954 гг. Он считает целесообразным “просить украинских меценатов профинансировать ленту о трагической и, в то же время, героической странице украинской истории”.