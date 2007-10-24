Крымские школьники снимали порно

16-летнего школьника, который организовал порносъемки одноклассницы, изолировали в училище социальной реабилитации сроком на 1 год.

«Жестокие детские забавы закончились для крымского школьника судимостью и изоляцией от одногодков. Суд применил к нему принудительные мероприятия воспитательного характера. Год подросток проведет за пределами Крыма, в необычной обстановке - в училище социальной реабилитации», - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

В октябре прошлого года шестеро учеников одной из симферопольских школ устроили проводы одноклассницы, которая собиралась на отдых в Москву. «Посидеть на дорожку», подростки отправились после первого урока. Они расположились неподалеку от школы на детской площадке где употребляли спиртное. На проводы они пригласили и одноклассницу из другой компании. Она отказалась выпивать, а потому подростки силой заставили ее разделить трапезу, - говорят в пресс-службе. - От залитого спиртного девочка потеряла сознание. Десятиклассники раздели жертву и сделали с помощью встроенной в телефон видеокамеры кадры, которые искусствоведческая экспертиза определила как порнографию».

Потом школьники оттянули девочку ближе к дому, вызывали скорую помощь и даже сообщили отцу жертвы о том, что его дочь попала в реанимацию. А сами отправились в Интернет-клуб, чтобы распространить по сети снятое видео.

По факту распространения порнографии прокуратура Киевского района Симферополя возбудила уголовное дело. Организатор съемок был признан виновным в совершении преступления и судом принят обвинительный приговор, согласно которому он получил наказание по ст.301 УК Украины и изолирован в училище социальной реабилитации сроком на 1 год.

«Родители всех участников действа привлечены к административной ответственности, а руководители образовательного заведения понесли дисциплинарное наказание», - сообщает прокуратура.