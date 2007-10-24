В Украине - дождь, мокрый снег и грозы

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье, а днем в Украине, кроме восточных областей, дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в южной и центральной части местами с грозами.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и юге Украины порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на крайнем юге 10-14°; днем 8-13°, в южной и восточной части 14-19°, в Крыму до 21°; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

26-27 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, только 26 октября в южной половине небольшие, в Крыму умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°, на побережье Крыма до 14°; днем 9-14°, на юге и Закарпатье 13-18°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

28-29 октября - без существенных осадков, только 29 октября на крайнем западе дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в южной части ночью 5-10° тепла, в Крыму до 13°, днем 11-17°.

В Киеве и области в четверг ночью - без существенных осадков, утром и днем - небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°, по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

26-27 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

28-29 октября - без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.