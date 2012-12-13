В центре Мелитополя прогремел взрыв: погиб зам директора местного завода

Сообщение о происшествии поступило в Мелитопольский горотдел милиции сегодня, 13 декабря в 17.30 от свидетелей происшествия, которые сообщили, что приблизительно в 17.20 возле подъезда одного из домов по проспекту Богдана Хмельницкого в результате взрыва погиб мужчина.

Информацию о происшествии УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова.

«Действительно, сегодня на центральном проспекте Мелитополя - проспекте Богдана Хмельницкого - произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина (1972 года рождения), зам. директора одного из мелитопольских заводов», - сообщила М.Пискунова.

По ее словам, сейчас проводится осмотр места происшествия с участием первых лиц прокуратуры Запорожской области и ГУ МВД Украины Запорожской области.

По словам М.Пискуновой, происшествие квалифицировано и внесено в реестр по пункту 5 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих людей).