Цену на растительное масло снизят до 8-8,50 грн. за литр

Цена на растительное масло в торговых сетях Украины в ближайшее время будет снижаться и достигнет уровня 8-8,50 грн. за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

“Через неделю-две цена на масло каждую декаду будет снижаться на 50-60 коп. - до 7 грн. - за фасованное подсолнечное масло, и в торговых сетях будет 8 - 8,50 грн. за литр”, - сказал С.КАПШУК.

Он подчеркнул, что с 16 октября цена на масло снизилась на 50-60 копеек. При этом С.КАПШУК отметил, что масла и семян подсолнечника в Украине достаточно, и урожай подсолнечника на сегодняшний день составляет 4 млн. 138 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в конце августа - начале сентября розничные цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 30% против показателя на начало 2007 года. По данным государственного мониторинга, на 20 сентября средние розничные цены на подсолнечное масло в Украине составили 7,77 грн./литр, при этом на 20 сентября 2006 года этот показатель составлял 6,15 грн./литр.

По данным Госкомстата, в Украине в январе-августе 2007 года произведено 1 млн. 426 тыс. тонн подсолнечного масла нерафинированного, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2006 года.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.

В 2006/2007 МГ Украина произвела 2,25 млн. тонн подсолнечного масла против 2 млн. тонн, произведенных в 2005/2006 МГ.